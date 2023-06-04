HIBBING — How’s the cooperation between the Virginia and Eveleth-Gilbert High Schools going?
Just ask the Rock Ridge boys track and field team.
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