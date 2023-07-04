Swiss-based global natural resources developer Glencore wants to buy the rest of PolyMet Mining Corp.
PolyMet announced Monday that Glencore has made an offer to buy all the outstanding shares of PolyMet.
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