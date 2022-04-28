A Honor Roll
Grade 12
Lauren Rose Beyer, Rhys Kristi Ceglar, Kalub James Corbett, Isabella Depew, Austin James Erickson, Alexa Grace Fossell, Tyshawn Robert Gow, Erick Rain Hunter Hazlett, Kaitlynn Annabelle James, Brynn Madison Klemke, Maggie Rauha Lamppa, Allie Mae Mitchell,
Logan Kevin Schroeder, Evan Thomas Skelton, Hayden Robert Soular, Jessica Taylor Tack, Jakob Duane Undeland, Chelsea Marie Wang, Emma Rose Williams, Sadee Christine Zahnow, Hailey Elizabeth Zasadni
—
Grade 11
Emily Caroline Beyer, Chance Allan Lorenz Buchholz, Samantha Doherty, Patrick David Douglas, Brody Godfrey Heinen, Tyler Brian Jacobson, Clarissa Rae Juntunen, Jordan James Latola, Gianna Lucillia Lay, Noah James Markfort, Cameron Renae Mattson, Colton Lee Mattson, Wyatt Ray Palmi, Mckenzie Nicole Pokorny, Blake John Rost, Hannah Louise Sahr, Olivia Dawn Sahr, Adriana Francesca Sheets, Carter Matthew Skelton, Elli Rain Theel, Mason Jerome Williams
—
Grade 10
Kara Elaine Erickson, Gunnar Matthew Fodness, Talyn Michelle Hedin, Maija Liisa Hill, Cash Arie Hinchliffe, River Dell Jarvi, Jack Grant Johnson, Lily Irene Karr, Ruby Jean Keskitalo, Dakota Michael Kruse, Allie Susan Lamppa, Michaela Rose Levander, Ethan James Murray, Kristopher Kaj Oman, Sophia Emily Riess, Easton William Sahr, Gabriella Mae Saice, Amber Christine Salo, Carson VincentSlattery, Anicka Lee Stanek, Carter Ryan Steele
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Grade 9
Zade Alexander Baker, Nicholas Ryan Boben, Summer Rose Cullen, Mia Elizabeth Domiano,
Natalie Mae Ezell, Connor Peter Feldt, Ashley Elizabeth Fossell, Peyton Rhianna Hamann, Matias David Honkola, Kylee Jacqueline Irgang, Ethan Robert Jacobson, Evan William James, Jaezreel Grace Denzer Johnson, Johanna Kyoko Mabelle Knapper, Ryan Lee Latola, Alex Michael Leete, Henrik Peter Murray, Cole Allen Palmi, Grace Mae Paul, Westley Alan Peterson, Jacey Elizabeth Raj, Riley James Ronning, Hayden Andrew Sampson, Cooper James Sickel, Kyra Elizabeth Skelton, Jared Michael Snetsinger, Lillian Spaulding
—
Grade 8
Emma Jean Altmann, Kaden Baribeau, Bianca Leigh Dahl, Ethan Craig Douglas, Owen Lewis Flack, Addisyn Ellyce Lesnau, Nevaeh Lee Locken, William Kenneth Loveall, Orian Rose MacGregor, Landon Lee Mathison, Grace Carol Maunu, Christian James Nelson, Ava Ann Ogdahl, Brooke Olivia Osufsen, Kielo Faith Riihiluoma, Lainey Jean Rost, Alexis Ann Sahr, Kiera Juliet Saumer, Lilly AnnMarie Schuyler, Koryn Elizabeth Shermer, Riley James Smith, Star Sorum, Delaney Frances Steblay, Braeden Thomas Sturgis, Cooper Vandervort, Leland Todd Wilson
—
Grade 7
Corben James Asuma, Lacie Marie Carlson, Jared Michael Doherty, Cody Dale Erickson, Mason Charles Feldt, Zachary David Finke, Jayden Daniel Gauthier, Benjamin Ronald Hakala, Reese Violet Heikkila, Miikah Lou Honkola, Molly Louise House, Kaylee Lynn Jenkins, Amaya Joy Denzer Johnson, Isabella Kinsey, Aaden Francis LaMotte, Lilian Marie Larson, Amelia Rae Mackey, Kaiden Charles Maki, Keaton Kale Maki, Elizabeth Ann Niemi, Logan James Nissila, Blake Norberg, Nikos Henry Paizis, Gene Arlen Pellinen, Alexander Thomas Polla, Brayden Patrick Riess, Cody Robert Sahr, Addyson Jane Sampson, Nora Lynn Schuyler, Sophia Jane Slattery, Emma Marie Sullivan, Aubrie Kay Lossing Takanen, Kaylen Marie Varela
•••
B Honor Roll
Grade 12
Zariah Alexis Baker, Brittany Diane Drewes, Jaden Emanuel Johnson, Zachary Evan Johnson, Kindra Rose Danielle Jones, Zachary Thomas LaPrairie, Brayden Robert Leffel, McKenzie Lee Londo, Jack Thomas Ribich, Hunter Jon-Ezra Shenett, Ethan Charles Sickel, Hannah May Williams
—
Grade 11
Anastasia Marie Boje, Benjamin James Ceglar, Hannah Jo Fondie, Milo John Hakala, Rebecca Ann Keene, Cooper Levander, Lucille Kae Londo, Bethany Lynn Polla
—
Grade 10
Aric Harold Ebnet, KaDreon Dawon Hanlon, Isaiah Ross Denzer Johnson, Parker Alla Lomsak, Johanna Rose Norha, Isabella Marie Ruotsalainen, Paige Elizabeth Vandervort
—
Grade 9
Ava Rose Blaisdell, Adeline Mae Butzke, Melia Marie Grivette, Skylar Amber Helgerson, Abigail Elizabeth Keene, Owen Carter LaLonde, Greta Betty Levelwind, Landon Robert Luke, Aubree Ann Skelton, Livia Rae Lossing Takanen, Cooper Michael Wippler
—
Grade 8
Dylan Joseph Butler, William Tyler Forsberg, Ezra Frank Gavol, Isaiah Donivan Hammond, Sophia Lorraine Holsclaw, Adrina Chynelle Jerde, Aiden Matthew Johnson, Joshua Joseph Kleusch, Landon Todd Paine, Sophie Mae Reilly, Kaden Thomas SahrWehunt, Karley Marie
—
Grade 7
Kai Kent Blake, Grace Lydia Campbell-Hancock, Zaria Jasmine Danielson, DaJuan Martin Edstrom, Brooke Anna-Lynn Evans, Apreeya Sharilyann Henry, Alexa Gene Kotnik, Colton Leo Matvey, Jeremy Patrick Munger, Aidan James Powers, Chelsea Ann Zasadni
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