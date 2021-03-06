A Honor Roll
Grade 12
Natalie Kyleen Buscko, Emma Jia Ruth Elo, Kailey Rose Fossell, McKane Adam Fossell, Hannah Juliaunna Hannuksela, Madison Sue Herzog, Jameson Robert Hill, Kadyn Ann Kangas, Kaylee Ann Kennedy, Neale Charter Leete, Kaden Michael Maki, Kiarra Danielle Moehlenbrock, Aaron Joshua Raj, Aaliyah Jayde Sahr, Gavin Davis Skelton, Lydia Grace Skelton, Aaliyah Joy Wells, Stephanie Autumn Zimmer,
Grade 11
Hannah Brynn Baker, Lindsey Baribeau, Lauren Rose Beyer, Rhys Kristi Ceglar, Kalub James Corbett, Isabella Depew, Kaylee Erickson, Alexa Grace Fossell, Siiri Joy Hakala, Stevie Lynn Hakala, Erick Rain Hunter Hazlett, Jasmine Rae Heikkila, Kaitlynn Annabelle James, Jaden Emanuel Johnson, Brynn Madison Klemke, Maggie Rauha Lamppa, Zachary Thomas LaPrairie, Ty Wayne Laugen, Makenzie Rene Little, Kylie Marie-Elizabeth Meyer, Allie Mae Mitchell, Isabelle Grace Przybylski, Hailey Jo Ronning, Hannah Mae Ronning, Madison Carrol Sand, Ethan Charles Sickel, Carly Rose Siveny, Evan Thomas Skelton, Hayden Soular, Jessica Taylor Tack, Ashlee Eileen Tennison, Jakob Duane Undeland, Emma Rose Williams, Hannah May Williams, Hailey Elizabeth Zasadni
Grade 10
Emily Caroline Beyer, Emily Blake, Chance Allen Lorenz Buchholz, Benjamin James Ceglar, Samantha Doherty, Patrick David Douglas, Gavin Monroe Flack, Benjamin Heikki Gornik, Tyler Brian Jacobson, Cassandra Marie Larson, Jordan James Latola, Gianna Lucillia Lay, Cooper Levander, Sylvia Christina Maish, Noah James Markfort, Cameron Renae Mattson, Colton Lee Mattson, Wyatt Ray Palmi, Mckenzie Nicole Pokorny, Bethany Lynn Polla, Blake John Rost, Hannah Louise Sahr, Carter Matthew Skelton, Elli Rain Theel, Bella Ann Thomas, Alexa Rae Undeland, Mason Jerome Williams
Grade 9
Kara Elaine Erickson, Gunnar Matthew Fodness, Maija Liisa Hill, Jack Grant Johnson, Alec Kanian, Ruby Ruth Keskitalo, Allie Susan Lamppa, Michaela Rose Levander, Ethan James Murray, Kristopher Kaj Oman, Annabelle Otto, Sophia Emily Riess, Isabella Marie Ruotsalainen, Easton William Sahr, Gabriella Mae Saice, Amber Christine Salo, Carson Vincent Slattery
Grade 8
Zade Alexander Baker, Ava Rose Blaisdell, Adeline Mae Butzke, Laura Lee Edstrom-Russell, Lillia Geraldine Elmberg, Connor Peter Feldt, Ashley Elizabeth Fossell, Peyton Rhianna Hamann, Matias David Honkola, Ethan Robert Jacobson, Mya Marlene Jacobson, Evan William James, Garrett John Johnson, Jaezreel Grace Denzer Johnson, Johanna Kyoko Mabelle Knapper, Grant Matthew Kruchowski, Ryan Lee Latola, Alex Michael Leete, Greta Betty Levelwind, Henrik Peter Murray, Kerbie Sue Olmstead, Cole Allen Palmi, Grace Mae Paul, Bailey May Pratt, Jacey Elizabeth Raj, Riley James Ronning, Hayden Andrew Sampson, Cooper James Sickel, Aubree Ann Skelton, Kyra Elizabeth Skelton, Jared Michael Snetsinger, Kyler Warrick Thompson, Sulvoris Teriko Wallace
Grade 7
Emma Jean Altmann, Kaden Baribeau, Averie Anne Caine, Bianca Leigh Dahl, Ethan Craig Douglas, Owen LewisFlack, Lincoln Wesley LaValley, Isaac Michael Layman, Addisyn Ellyce Lesnau, Nevaeh Lee Locken, Orian Rose MacGregor, Landon Lee Mathison, Grace Carol Maunu, Ava Ann Ogdahl, Brooke Olivia Osufsen, Landon Todd Paine, Alexis Ann Sahr, Kaden Thomas Sahr, Delaney Frances Steblay, Braeden Thomas Sturgis, Leia Olga Williams
B Honor Roll
Grade 12
Paul Davis Boje, Drake David Doll, Hunter Jon Hannuksela, Alexis Rae Highland, Alexis Laura Jarvi, Kaylie Jo Kilpela, Xander Cody LaValley, Lydia Lynn Murray, Kansas Morgan Neari, Kyle James Skinner
Grade 11
Drew Michael Benes, Austin James Erickson, Ryan Leo Flaschberger, Brayden Robert Leffel, Logan Kevin Schroeder, Kadence Nicole Bernice Sebunia, Hunter Jon-Ezra Shenett, Madison Renae Steele,
Grade 10
Milo John Hakala, Brody Godfrey Heinen, Lucille Kae Londo, LileeAna Bree ONeil, Olivia Dawn Sahr, Adriana Francesca Sheets, Kara Joyce Swanson
Grade 9
Haley Diogo, Aric Harold Ebnet, KaDreon Dawon Hanlon, Isaiah Ross Denzer Johnson, Emma Mae Kaster, Dylan Lee Lindberg, Johanna Rose Norha, Morgan Renee Sides, Anicka Lee Stanek, Carter Ryan Steele, Paige Elizabeth Vandervort
Grade 8
Chloe Dawn Karish, Abigail Elizabeth Keene, Landon Robert Luke, Autumn Marie Mattson, Cameron Dean Moots, Lillian Spaulding, Livia Rae Lossing Takanen, Shaylee Zahnow
Grade 7
Mason Hancock, Sophia Lorraine Holsclaw, Lillianna Lyon, Kielo Faith Riihiluoma, Lainey Jean Rost, Kiera Juliet Saumer, Koryn Elizabeth Shermer, Kara Jean Skinner, Kiley Mae Toffoli, Leland Todd Wilson
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.