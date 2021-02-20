Virginia High School

12th Grade A Honor Roll

Samuel Berlin, Logan Bialke, Matthew Callister, Sophia Christofferson, Jack Elliott, Dylan Johnson, Tucker Johnson, Abigail Keyport, Stephanie Kowalski, Carter Logan, Ellie Manninen, Sophie Matteson, Hannah Nelson, Thomas Nemanich, Juliana Pauling, Grace Phenning, Siiri Pontinen, Chace Powell, Kirsti Saranen, Ryan Scherf, Daniel Squires, Joshua Stickney, Krystal Swanberg, Lexiss Trygg, Alexandra Wercinski, Jayda Westerbur, Jace Westerbur, Benjamin Wilson

12th Grade B Honor Roll

Mickaela Adams, Emma Avikainen, Andrew Bird, Milo Bristol, Lauryn Devich, Dallas Hammer, Morgan Harvey, Seth Hauber, Cameron Johnson, Jacob McCarthy, Marco Pazzelli, Nicholas Peters, Cade Peterson, Helen Phenning, Dominick Sereno, Jacie Smith, Giovanni Songer, Benjamin Strukel, Eric Wildes, Grace Wilson

11th Grade A Honor Roll

Rian Aune, Gavin Benz, Tyre Booher, Maya Carlson, Brooke Dahl, Gavin Dahl, Klara Devries, Alexander Engrav, Anna Fink, Ava Fink, Thomas Glissman, Kaari Harsila, Aidan Hecimovich, Anthony Hecimovich, Lillian Hunt, Elsie Hyppa, Aiden Jowers, Abby Kramer, Ella Lamppa, Alaina Michals, Britta Nordin, Mariele Paulsen, Jaynee Peterson, Brady Pettinelli, Janie Potts, Hanna Rantala, Azalea Ray, Grant Roy, Bridget Schelde, Gracie Schultz, Elizabeth Sistad, Hope Spaeth, Kelsey Squires, Cassandra Williams-Klemm, Kristin Williams-Klemm, Jillian Zeidler

11th Grade B Honor Roll

Dylan Bartlett, Lyvia Bodovinitz, Brookelyn Bonicatto, Owen Buggert, Jacob Burress, Gabriella Burton, Samuel Carlson, Jolene Coy, Brody Elias, Nickolas Hanson, Matti Koski, Riley Krenz, Brandon Max, Brennan Peterson, Tasha Phillips, Kenzie Rasmussen, Rollie Seppala, Adam Spry, Anya Squires, Kain Vidmar, Camryn Wagner

10th Grade A Honor Roll

Martha Boyd, Kirsten Casey, Wade Harsila, Tye Hiltunen, Elise Hoard, Grant Hutar, Alexa Ismil, John Kendall, Jacob Koehler, Rebecca Kowalski, Briana Lamppa, Paige Maki, Allison Maus, Marija Phelps, Eva Roark, Mia Schuchard, Cameron Stocke, Jolie Stocke, Siri Stocke, Aleksia Tollefson, Macy Westby

10th Grade B Honor Roll

Kaden Akerson, Lauryn Barker, Charlie Belt, Lexi Boshey, Anastasia Buresh, Charlize Carlson, Alana Carmody, Mason Collie, Dylan Emery, Claire Giersdorf, Noah Hensley, Joshua Johnson, Grace Johnson, Wyatt Koski, Morgan Lehti, Cassandra Maus, Gabriel McClain, Charles McDonald, Noah Mitchell, Brandon Phillips, Kaylynn Richards, Landon Richter, Dylan Roberts, Amber Rosewall, Ava Seppala, Elijah Wright, Matthew Zupancich

9th Grade Exemplary Honor Roll

Brooke Anderson, Casey Aune, Chesney Bernard, Makenzie Bernard, Ever Bernthal, Julianna Bockelmann, Tyler Callister, Lucia Carlson, Aynsley Erickson, Kindle Friebe, Ellie Gulbranson, Kelsey Kramer, Mason Kroll, Emma Lamppa, Coralyn Lickfelt, Ellie Norvitch, Lynette Pearson, Tiauna Peltier, Hudson Pietrini, Emily Pontinen, Raghav Sharma, Isabella Smith, Elena Spaeth, Sydney Spelts, Emma Vukmanich, Gracie Zika

9th Grade A Honor Roll

Maria Berlin, Samuel Beukema, Oliver Boyd, Lila Chopp, McKenzie Deutsch, Ethan Engman, Wrenna Galloway, Grant Gerlach, Nolah Hawkinson, Kayden Maturi, Ethan Myhre, Jaelyn Parks, Sophia Peterson, Joshua Sonnino, James Toman

9th Grade B Honor Roll

Tyler Amitrano, Cassandra Benavidez, Aiesah Benner, Travis Bird, Josselyn Bjork, Ella Bodovinitz, Donald Boyer, Alexis Burress, Rory Cope-Robinson, Kirsten Coy, Brayden Crotteau, Austin Deem, Jada Deutsch, Mathias Frericks, Rilla Giersdorf, Luke Hecimovich, Kaiden Kachinske, Joey Kapella, Paul Kaspszak, Dani Logan, Zane Lokken, Marian Louks, Ian Luecken, Jalen Miskowitz, Harley Mott, Kylee Okland, Matthew Panyan, Hailey Pechonick, Quaid Peterson, Maija Rantala, Emma Robinson, Indalecio Romero, Dawson Ruedebusch, Jonah Ryll, Austin Schackman, Aaron Spry, Tyana Squires, Natalie Stahl, Will Warren, Vienna Zeidler, Jaden Zetwick

8th Grade Exemplary Honor Roll

Delia Alger, Zachary Anderson, Ava Dahl, Eden Dow, Maleina Duffy, Cora Eilola-Zallar, Douglas Erickson, Allison Fink, Levi Flatley, Logan Irish, Hanna Johnsen, Leo Johnson, Ashlyn Judnick, Ava Judnick, Kaleb Kishel, Alden Knudson, Cayden Lindberg, Kylie Marolt, William Peterson, Ethan Pond, Aidan Rabideaux, Tyler Reid, Ellie Teasck, Addison Youngren

8th Grade A Honor Roll

Joseph Aho, Ashlyn Bevan, Ian Cockerham, Kendall Collie, Grady Dimberio, Elijah Foster, Alyssa Hendrickson, Savanna Jakubek-Burnes, Jackson Kendall, Madelyn Klima, Gabriella Knutsen, Carson Mast, Kaeden Mavec, Gavin Nelson, Jacob Nevala, Erik Panyan, Parker Wercinski,

8th Grade B Honor Roll

Charles Ahlstrand, Grant Benz, Natalie Bergman, Chance Colbert, Logan Deleon, Eli Devich, Ava Dodge, Jace Fink, Colten Frederick, Natalee Hawkinson, Gabrielle Hutar, Ayanna Jackson, Hailey Johnson, Dallas Johnson, Emma Lambert, Grace Langowski, Landyn Lindula, Christina Louks, Kaden Manick, Jack Manninen, Niclas Pettinelli, Dane Powell, Steven Ranisate, Chance Sandnas, Anya Schuchard, Riley Siebert, Bennett Simon, Jack Stellal, Gage Thielbar, Lola Tourigny, Yazmin Vazquez

7th Grade Exemplary Honor Roll

Kaden Amundson, Cooper Aune, Blake Bailey, Samantha Bartovich, Emma Berg, Aiden Bird, Wyatt Canter, Tanner Crotteau, Georgia Duffy, Wyatt Frederick, Sylvie Galloway, Owen Hallin, Libby Hougas, Chase Knudson, Sophia Kranz, Alexis Lamppa, Jaxson Lamppa, Maija Lamppa, Ariana Lillis, Gus Maki, Ella Muccio, Anna Pahkala, Breanna Pastore, Connor Saxhaug, Zachary Sonnino, Anish Stevens, Kaija Suihkonen, Apres Surla, Elijah Wedge, Kara Williams-Olsen, Miley Young

7th Grade A Honor Roll

Beau Akerson, Lillian Bockelmann, Cazimiro Carlson, Milee Gianlorenzi, Connor Hanson, Owen Henry, Jacob Le, Sophie Lenich, Jase Matuszak, Adrian Rausch, Benjamin Sandau, Wyatt Tyminski, Cora Vukmanich

7th Grade B Honor Roll

Hailey Adams, Isabelle Aho, Cally Anderson, Owen Bergman, Jesse Brunner, Haiden Hampton, Lilyann Hashey, Lennon Hilde, Jayden Hines, Wyatt Jonassen, Jesse Jones, Gabriella LeMmons, Ayla Lokken, Gabriella Mast, Tommy McMahon, Addison Neumann, Payton Parks, Hallie Pauling, Noah Perron, Kaitlyn Rebarich, Hannah Redmond, Hailey Schultz, Jackson Schumacher, Mattelyn Seppi, Frank Toman, Kandice Walker, Keagan Wright, Tyler Wudinich, Marleyna Wynne, Maelie Zadra, Louie Zimmel

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