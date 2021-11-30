Grade 12
A Honor Roll
Zariah Alexis Baker, Lindsey Baribeau, Lauren Rose Beyer, Emily Ann Campbell-Carignan, Rhys Kristi Ceglar, Kalub James Corbett, Isabella Depew, Austin James Erickson, Alexa Grace Fossell, Erick Rain Hunter Hazlett, Kaitlynn Annabelle James, Jaden Emanuel Johnson, Brynn Madison Klemke, Nicolas Anthony Kruchowski, Maggie Rauha Lamppa, Ty Wayne Laugen, Brayden Robert Leffel, Makenzie Rene Little, Allie Mae Mitchell, Logan Kevin Schroeder, Ethan Charles Sickel, Evan Thomas Skelton, Jessica Taylor Tack, Jakob Duane Undeland, Hannah May Williams, Sadee Christine Zahnow, Hailey Elizabeth Zasadni,
Grade 11
Emily Caroline Beyer, Emily Blake, Benjamin James Ceglar, Samantha Doherty, Patrick David Douglas, Gavin Monroe Flack, Tyler Brian Jacobson, Cassandra Marie Larson, Jordan James Latola, Gianna Lucillia Lay, Cooper Levander, Carl Roland Levelwind, Noah James Markfort, Cameron Renae Mattson, Colton Lee Mattson, Wyatt Ray Palmi, Mckenzie Nicole Pokorny, Bethany Lynn Polla, Blake John Rost, Hannah Louise Sahr, Olivia Dawn Sahr, Adriana Francesca Sheets, Carter Matthew Skelton, Kara Joyce Swanson, Elli Rain Theel, Alexa Rae Undeland, Mason Jerome Williams
Grade 10
Kara Elaine Erickson, Gunnar Matthew Fodness, KaDreon Dawon Hanlon, Maija Liisa Hill, Cash Arie Hinchliffe, Jack Grant Johnson, Ruby Jean Keskitalo, Allie Susan Lamppa, Parker Allan Lomsak, Ethan James Murray, Kristopher Kaj Oman, Sophia Emily Riess, Easton William Sahr, Gabriella Mae Saice, Amber Christine Salo, Carson Vincent Slattery, Mariah Bodonda Sorum, Carter Ryan Steele
Grade 9
Zade Alexander Baker, Ava Rose Blaisdell, Adeline Mae Butzke, Summer Rose Cullen, Mia Elizabeth Domiano, Natalie Mae Ezell, Connor Peter Feldt, Ashley Elizabeth Fossell, Peyton Rhianna Hamann, Matias David Honkola, Ethan Robert Jacobson, Evan William James, Jaezreel Grace Denzer Johnson, Johanna Kyoko Mabelle Knapper, Madisen Elaine Koivisto, Ryan Lee Latola, Alex Michael Leete, Greta Betty Levelwind, Lydia AnnMarie Lomsak, Landon Robert Luke, Henrik Peter Murray, Cole Allen Palmi, Grace Mae Paul, Westley Alan Peterson, Jacey Elizabeth Raj, Riley James Ronning, Hayden Andrew Sampson, Cooper James Sickel, Aubree Ann Skelton, Kyra Elizabeth Skelton, Jared Michael Snetsinger, Lillian Spaulding, Livia Rae Lossing Takanen
Grade 8
Emma Jean Altmann, Kaden Baribeau, Anabella Sophia Besemann, Dylan Joseph Butler, Lana Mae Carlson, Bianca Leigh Dahl, Ethan Craig Douglas, Owen Lewis Flack, Sophia Lorraine Holsclaw, Aiden Matthew Johnson, Joshua Joseph Kleusch, Lincoln Wesley LaValley, Addisyn Ellyce Lesnau, Nevaeh Lee Locken, Orian Rose MacGregor, Landon Lee Mathison, Grace Carol Maunu, Christian James Nelson, Ava Ann Ogdahl, Brooke Olivia Osufsen, Kielo Faith Riihiluoma, Lainey Jean Rost, Alexis Ann Sahr, Kaden Thomas Sahr, Kiera Juliet Saumer, Lilly AnnMarie Schuyler, Libradea Mae Shaffer, Koryn Elizabeth Shermer, Riley James Smith, Delaney Frances Steblay, Braeden Thomas Sturgis, Cooper Vandervort, Karley Marie Wehunt, Leland Todd Wilson
Grade 7
Corben James Asuma, Nicholas George Butzke, Lacie Marie Carlson, Jared Michael Doherty, DaJuan Martin Edstrom, Cody Dale Erickson, Brooke Anna-Lynn Evans, Mason Charles Feldt, Zachary David Finke, Jayden Daniel Gauthier, Reese Violet Heikkila, Miikah Lou Honkola, Kaylee Lynn Jenkins, Amaya Joy Denzer Johnson, Aaden Francis LaMotte, Lilian Marie Larson, Amelia Rae Mackey, Kaiden Charles Maki, Keaton Kale Maki, Elizabeth Ann Niemi, Logan James Nissila, Blake Norberg, Nikos Henry Paizis, Alexander Thomas Polla, Brayden Patrick Riess, Addyson Jane Sampson, Nora Lynn Schuyler, Sophia Jane Slattery, Emma Marie Sullivan, Aubrie Kay Lossing Takanen, Kaylen Marie Varela, Chelsea Ann Zasadni
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B Honor Roll
Grade 12
Drew Michael Benes, Brittany Diane Drewes, Kindra Rose Danielle Jones, Zachary Thomas LaPrairie, Erick John Quast, Kadence Nicole Bernice Sebunia, Hunter Jon-Ezra Shenett, Hayden Soular, Ashlee Eileen Tennison, Chelsea Marie Wang, Emma Rose Williams
Grade 11
Chance Allan Lorenz Buchholz, Hannah Jo Fondie, Milo John Hakala, Brody Godfrey Heinen, Clarissa Rae Juntunen
Grade 10
River Dell Jarvi, Gavin Tyler Johnson, Isaiah Ross Denzer Johnson, Alec Kanian, Lily Irene Karr, Emma Mae Kaster, Brenden Jeffrey Kippola, Michaela Rose Levander, Simon Rhoades Nygaard, Coleton Ray, Jocelynn Rose Ray, Isabella Marie Ruotsalainen, Morgan Renee Sides, Anicka Lee Stanek
Grade 9
Nicholas Ryan Boben, Michael Curtis Cooney, Kylee Jacqueline Irgang, Garrett John Johnson, Cameron George Jones, Abigail Elizabeth Keene, Grant Matthew Kruchowski, Cameron Dean Moots, Zacary Steven Norberg, Kerbie Sue Olmstead, Ruthie Jean Rager, Cooper Michael Wippler
Grade 8
Hayden Irene Baxter, Cash Anthony Braford, William Tyler Forsberg, Alexis Getty, Isaiah Donivan Hammond, Jonah Thomas Lee, Sean Michael Haveri Moehlenbrock, Nickolaus George Murray, Emma Lisa-Lynn Neal, Star Sorum
Grade 7
Lawrence Frank Bauman, Max Isaac Buscko, Grace Lydia Campbell-Hancock, Benjamin Ronald Hakala, Molly Louise House, Kira Mae Johnson, Carson James Kindstrand, Isabella Kinsey, Logan Reid Markfort, Colton Leo Matvey, Deacon James Pratt, Cody Robert Sahr, Alayna Rae Shears, Gabriel William VanDeHey
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