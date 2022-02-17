A Honor Roll
Grade 12
Lindsey Baribeau, Drew Michael Benes, Lauren Rose Beyer, Emily Ann Campbell-Carignan, Rhys Kristi Ceglar, Kalub James Corbett, Isabella Depew, Austin James Erickson, Alexa Grace Fossell, Tyshawn Robert Gow, Erick Rain Hunter Hazlett, Kaitlynn Annabelle James, Brynn Madison Klemke, Maggie Rauha Lamppa, Ty Wayne Laugen, Makenzie Rene Little, Allie Mae Mitchell, Jack Thomas Ribich, Ethan Charles Sickel, Evan Thomas Skelton, Jessica Taylor Tack, Hannah May Williams, Sadee Christine Zahnow, Hailey Elizabeth Zasadni
Grade 11
Emily Caroline Beyer, Emily Blake, Chance Allan Lorenz Buchholz, Samantha Doherty, Patrick David Douglas, Tyler Brian Jacobson, Cassandra Marie Larson, Jordan James Latola, Gianna Lucillia Lay, Cooper Levander, Noah James Markfort, Cameron Renae Mattson, Colton Lee Mattson, Wyatt Ray Palmi, Mckenzie Nicole Pokorny, Bethany Lynn Polla, Hannah Louise Sahr, Adriana Francesca Sheets, Carter Matthew Skelton, Elli Rain Theel, Alexa Rae Undeland
Grade 10
Gunnar Matthew Fodness, Maija Liisa Hill, Cash Arie Hinchliffe, Jack Grant Johnson, Alec Kanian, Ruby Jean Keskitalo, Allie Susan Lamppa, Michaela Rose Levander, Parker Allan Lomsak, Ethan James Murray, Kristopher Kaj Oman, Sophia Emily Riess, Easton William Sahr, Gabriella Mae Saice, Amber Christine Salo, Carson Vincent Slattery, Carter Ryan Steele
Grade 9
Zade Alexander Baker, Nicholas Ryan Boben, Adeline Mae Butzke, Summer Rose Cullen, Mia Elizabeth Domiano,Natalie Mae Ezell, Connor Peter Feldt, Ashley Elizabeth Fossell, Peyton Rhianna Hamann, Matias David Honkola, Kylee Jacqueline Irgang, Ethan Robert Jacobson, Jaezreel Grace Denzer Johnson, Abigail Elizabeth Keene, Johanna Kyoko MabelleKnapper, Ryan Lee Latola, Alex Michael Leete, Greta Betty Levelwind, Landon Robert Luke, Henrik Peter Murray, Cole Allen Palmi, Grace Mae Paul, Jacey Elizabeth Raj, Riley James Ronning, Hayden Andrew Sampson, Cooper James Sickel, Kyra Elizabeth Skelton, Jared Michael Snetsinger
Grade 8
Emma Jean Altmann, Kaden Baribeau, Dylan Joseph Butler, Lana Mae Carlson, Bianca Leigh Dahl, Ethan Craig Douglas, Owen Lewis Flack, Sophia Lorraine Holsclaw, Addisyn Ellyce Lesnau, Nevaeh Lee Locken, William Kenneth Loveall, Orian Rose MacGregor, Landon Lee Mathison, Grace Carol Maunu, Christian James Nelson, Ava Ann Ogdahl, Brooke Olivia Osufsen, Lainey Jean Rost, Alexis Ann Sahr, Koryn Elizabeth Shermer, Riley James Smith,
Delaney Frances Steblay, Braeden Thomas Sturgis, Cooper Vandervort, Karley Marie Wehunt,
Leland Todd Wilson
Grade 7
Nicholas George Butzke, Lacie Marie Carlson, Jared Michael Doherty, Mason Charles Feldt, Zachary David Finke, Jayden Daniel Gauthier, Reese Violet Heikkila, Miikah Lou Honkola, Amaya Joy Denzer Johnson, Isabella Kinsey, Aaden Francis LaMotte, Lilian Marie Larson, Amelia Rae Mackey, Kaiden Charles Maki, Keaton Kale Maki, Logan Reid Markfort, Elizabeth Ann Niemi, Logan James Nissila, Blake Norberg, Nikos Henry Paizis, Alexander Thomas Polla, Brayden Patrick Riess, Addyson Jane Sampson, Sophia Jane Slattery, Aubrie Kay Lossing Takanen, Gabriel William VanDeHey, Kaylen Marie Varela
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B Honor Roll
Grade 12
Zachary Thomas LaPrairie, Brayden Robert Leffel, Jamie Ray Oseland, Logan Kevin Schroeder, Caitlyn Nicole Shears, Hunter Jon-Ezra Shenett, Hayden Robert Soular, Chelsea Marie Wang
Grade 11
Benjamin James Ceglar, Gavin Monroe Flack, Benjamin Heikki Gornik, Milo John Hakala, Brody Godfrey Heinen, Alana Lyn Homola, Kara Joyce Swanson, Mason Jerome Williams
Grade 10
Kara Elaine Erickson, River Dell Jarvi, Isaiah Ross Denzer Johnson, Brenden Jeffrey Kippola, Jocelynn Rose Ray, Isabella Marie Ruotsalainen, Mariah Bodonda Sorum, Anicka Lee Stanek
Grade 9
Ava Rose Blaisdell, Skylar Amber Helgerson, Evan William James, Cameron George Jones, Chloe Dawn Karish, Grant Matthew Kruchowski, Owen Carter LaLonde, Natalie Ann LaPrairie, Zacary Steven Norberg, Kerbie Sue Olmstead, Westley Alan Peterson, Ruthie Jean Rager, Aubree Ann Skelton, Lillian Spaulding, Livia Rae Lossing Takanen, Cooper Michael Wippler
Grade 8
Anabella Sophia Besemann, William Tyler Forsberg, Alexis Getty, Aiden Matthew Johnson, Dominic Adlai Lauseng, Lincoln Wesley LaValley, Nickolaus George Murray, Landon Todd Paine, Sophie Mae Reilly, Kaden Thomas Sahr, Kiera Juliet Saumer
Grade 7
Corben James Asuma, Max Isaac Buscko, DaJuan Martin Edstrom, Cody Dale Erickson, Brooke Anna-Lynn Evans, Benjamin Ronald Hakala, Molly Louise House, Kaylee Lynn Jenkins, Alexa Gene Kotnik, Colton Leo Matvey, Gene Arlen Pellinen, Aidan James Powers, Emma Marie Sullivan, Chelsea Ann Zasadni
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